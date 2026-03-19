ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'

ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜੁੱਤੇ ਪਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੂਟ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ/ਚੂੜੀਦਾਰ/ਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ'

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ?

  1. ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਟ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਪੈਂਟ/ਕਾਲਰਡ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜੁੱਤੇ ਪਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  2. ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੂਟ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ/ਚੂੜੀਦਾਰ/ਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ, ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣਗੀਆਂ।
  3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
  4. ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

'ਸੀਐੱਮ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਿਆਨ'

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।"

ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ'

ਸੀਸੀਐਸ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(iii) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.