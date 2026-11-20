Ramoji Excellence Awards 2026: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਡਾ. ਰਾਓ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 20, 2026 at 8:43 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਰਾਓ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ
ਡਾ. ਰਾਓ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਮ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹੇਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੈਂਟਰ 1981 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 1981 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" - ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਅਸਰ ਸੀ - ਡਾ. ਰਾਓ
ਡਾ. ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪੇ ਬਦਲਣਗੇ।
ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਕਾਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।"
ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਸਹੇਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।" ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ।" - ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਧਾਰਾ 498A ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ...
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, "ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?" ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਰਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਖੋਹੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।" ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ - ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।"
ਰੂਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਕਮ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੱਕਾਮ (ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ) ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ NGO, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।" - ਡਾ. ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ
ਮਕਾਮ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਕਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ।
ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਡਾ. ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
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