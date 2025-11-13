ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ATS-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ-ਹਾਪੁੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ 2 ਡਾਕਟਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਮੀਰ ਨੇ ਜੌਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

UP ATS ARRESTED DOCTOR FROM KANPUR
ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ (Photo Credit; Cardiology Hospital/GS Medical College/ Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2025 at 7:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਕਾਨਪੁਰ: ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਮੀਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਪਿਲਖੁਆ ਸਥਿਤ ਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਆਰਿਫ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ

ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਮੀਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਪੀਜੀ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਮੀਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਮੀਰ ਖਗੁਨਸਾਦੀਵਾੜਾ (ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ SGPGI ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਮੀਰ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਰਿਫ਼

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਪੁੜ ਤੋਂ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ

ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਡਗਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਡਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਿਲਖੁਆ ਵਿੱਚ ਜੌਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਾਰੂਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

TAGGED:

FARIDABAD TERROR MODULE
LUCKNOW DR SHAHEEN
UP ATS ARRESTED DOCTOR FROM KANPUR
KANPUR NEWS
DELHI BLAST CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.