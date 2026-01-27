ETV Bharat / bharat

ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ...ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ।

KASHMIR FAMILIES
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ANI)
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਜ਼ੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ): ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਫਰਸ਼, ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।

ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 80 ਤੋਂ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 84, ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ 80, ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ 76 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 56 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।

ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਬਿਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਜ਼ ​​ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੰਪੋਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਿਕ ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਹਿਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (SDRF) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

