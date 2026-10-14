ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਪਿਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਤਾਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 14, 2026 at 1:43 PM IST
ਚੁਰੂ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਤਾਰਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਾਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਤਾਰਾਨਗਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੋਹਿਤ ਸਾਂਖਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾਨਗਰ ਦੇ ਚਾਂਗੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮਕਾਂਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ, 62 ਸਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਰਵਿੰਦਰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।