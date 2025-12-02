ETV Bharat / bharat

ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ "ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ"? ਵਿਲੱਖਣ ਕੂਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਖਿਲ ਉੱਠੇਗਾ ਦਿਲ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਹੋਲ ਕੈਮਰਾ, ਬਾਕਸ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਸੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ 1890 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਹੋਲ ਕੈਮਰਾ (Etv Bharat)

ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਮਰੇ

ਇਹ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਕਾਲ ਫਰਾਮ ਦ ਪਾਸਟ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਨਹੋਲ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS
ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ (Etv Bharat)

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਹੋਲ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਕਸ ਕੈਮਰੇ, 135MM, 120MM, 110MM ਅਤੇ 35MM ਰੀਲ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ I ਮਹਾਰਾਣੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।"

CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS
ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਦੁਰਲੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ"

ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਕੈਮਰੇ 1890 ਤੋਂ 1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੈਮਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਕੈਮਰੇ, ਪੋਲਰਾਇਡ ਕੈਮਰੇ, 110mm ਅਤੇ 120mm ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਅੱਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ (Etv Bharat)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ

1965 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਸੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਮੇਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਯਾਜੀਰਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ, AIFACS ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS
ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ (Etv Bharat)

TAGGED:

VINAY SHARMA RAJASTHAN
PINHOLE CAMERA
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ
CHANDIGARH CRAFT FAIR RARE CAMERAS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.