ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭੁਕੁੰਟ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ; ਯਾਤਰਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਪਤ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਵਾਨ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Published : October 18, 2025 at 7:02 PM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਵਾਨ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਹੁਣ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਦਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਭੈਰਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਗੇਸ਼ ਲਿੰਗ, ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਵੇਦਪਥੀ ਯਸ਼ੋਧਰ ਮੈਥਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹਵਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭੈਰਵਨਾਥ ਸਾਰੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਦਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ
ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ
ਉਥੇ ਹੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਨਕੂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 11:36 ਵਜੇ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਵੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਮੰਗਲਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:56 ਵਜੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਰ ਧਾਮ
ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ 17 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 068, ਯਮੁਨੋਤਰੀ 'ਚ 6 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 092, ਗੰਗੋਤਰੀ 'ਚ 7 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 638 ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 993 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 49 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 232 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 441 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।