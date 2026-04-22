ਦਿੱਲੀ 'ਚ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : April 22, 2026 at 6:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
'ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ'
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | A senior IRS official's daughter has been found dead in a house in Amar Colony area of Southeast Delhi. Police suspect that she was sexually assaulted and later murdered. Police also suspect that the mobile phone charging wire was used to strangle her. Suspicion… pic.twitter.com/BEl0C5IYde— ANI (@ANI) April 22, 2026
'ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ'
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜਿੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ'
ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।