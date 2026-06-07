ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 29 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:19 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#BREAKING: The price of a 14.2 kg domestic LPG cylinder in Delhi has been increased by ₹29, rising from ₹913 to ₹942 with effect from June 7, 2026. pic.twitter.com/jKvnn6vom5— IANS (@ians_india) June 6, 2026
ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 29 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 913 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 942 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
STORY | LPG price hiked by Rs 29 per 14.2-kg cylinder— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
Domestic cooking gas LPG price has been raised by Rs 29 per cylinder, marking the second increase in three months as state-owned fuel retailers continue to grapple with elevated global energy costs.
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ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਖਪਤ, ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਡੀਏਸੀ (ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ।"