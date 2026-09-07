ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਚਮਚੇ, ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਚਮਚੇ, ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
Published : September 7, 2026 at 3:50 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਰਸਾਰਾਓਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੈੱਨ, 5 ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕੱਢੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ ?
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
ਮਾਤਾਸ਼੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੀ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼-ਨਰਸਾਰਾਓਪੇਟ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੇਟਲੂਰੀਵਾਰੀਪਾਲੇਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਪੈਨ ਕਾਰਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੈਨ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 14 ਪੈਨ, ਪੰਜ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਕੈਪ ਗਾਇਬ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੋਮੁਲਾ ਹਨੂਮੰਥ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੱਢੀਆਂ।
ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਯਮਪਲਯਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ-ਥੰਡਰਮਪੱਟੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ।