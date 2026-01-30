ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਇਲਾਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਨਲ ਡੀਨਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ।
Published : January 30, 2026 at 9:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਡੀਨਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਛੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਰਭ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਛੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਰਭ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਮਲਾਵਰ, ਕੈਥੀਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਰਭ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਪਰਐਕਟਿਵ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋਖਮ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਰਭ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਡੀਨਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"