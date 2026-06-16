ਹੁਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 3:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1945 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ "ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ, 2026" ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 13, ਸ਼ਡਿਊਲ K ਦੀ ਐਂਟਰੀ 7 ਤੋਂ "ਸ਼ਰਬਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all 'Syrups', including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of 'Syrups'. pic.twitter.com/k0jsP25EqJ— ANI (@ANI) June 16, 2026
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਡਿਊਲ K ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ" ਵਜੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 9 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਘੋਲਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ) ਨਾਲ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।