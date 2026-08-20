ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ।
Published : August 20, 2026 at 10:29 AM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਬੀਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਜੇਰੀਅਨ (C-Section) ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਸੰਧਿਆ ਗਾਇਕਵਾੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੀਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।"
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੰਧਿਆ ਸੂਰਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (19), ਜੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਡੀਸੀਐਸ) ਡਾ. ਸ਼ੇਸ਼ਰਾਓ ਜਗਤਾਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਉਜਗਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੂਰਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।"
'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡੀਸੀਐਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।