ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ
ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
Published : November 8, 2025 at 6:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:48 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:58 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 07.59 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 09:49 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:35 ਤੋਂ 10:59
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:46 ਤੋਂ 15:10 ਤੱਕ
ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ:
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ 6:40 ਤੱਕ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ, ਦੀਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ:
ਸਵੇਰੇ 9:35 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਸੋਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਯੋਗ , ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ