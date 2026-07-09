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ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।

JULY 9TH PANCHANG
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੋ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 6:25 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

9 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
  3. ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:28:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:23:00 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 01:36 AM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 02:11 PM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:10 ਤੋਂ 15:54
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:28 ਤੋਂ 07:13 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁੜਵਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਇਲਾਜ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:10 ਤੋਂ 15:54 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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PANCHANG
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਛੱਤਰ
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JULY 9TH PANCHANG

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