DLF ਨੇ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਪੈਂਟਹਾਊਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਲਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
Published : August 10, 2026 at 7:18 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਹਰਿਆਣਾ: ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਲਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਟਹਾਊਸ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਵ ਸਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ DLF ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ DLF ਫੇਜ਼ 5 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਸੁਪਰ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਦ ਡਹਲੀਆਸ' (The Dahlias) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 420 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਵ ਸਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ 17,200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ 10,500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ।
₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
DLF ਨੇ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ₹1.58 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। DLF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। DLF ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਂਟਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, DLF ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ, 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ ₹657 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ, DLF ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ ₹20,143 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ₹21,223 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, DLF ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। DLF ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 1,605.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2,980.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। DLF ਨੇ 185 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 352 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 275 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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