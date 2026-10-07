ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ....
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 7, 2026 at 9:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਇੰਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਟੀਵ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਟਲੁੱਕ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
1. ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ: 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ।
2. ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਪਿੱਕਰ ਅਤੇ ਪੈਕਰ: 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿੱਕਰ, ਪੈਕਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
3. ਉਤਪਾਦਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ:27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਉਤਪਾਦਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਸੈਂਬਲ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
4. ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ: 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਆਰਡਰ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੰਚਾਲਨ:23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਆਰਡਰ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣ।
ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ - ਡਿਲੀਵਰੀ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਕਾਰਜ - ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ
- 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ।
- 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਰਡਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਚਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨੀਕੀ-ਸਾਖਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਅਸਤ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਫ-ਪੀਕ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ?
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਚੂਨ/FMCG ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ, ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ
- 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 11-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 6-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਗਭਗ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਹਨ
ਮੌਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਸਨ। ਹੋਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਜਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨਰਾਂ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਆਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸੋਰਸਿੰਗ, ਆਰਡਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੈਲਯੂਵੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 1,277 ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 2,569 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।