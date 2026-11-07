ਬਰਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਖਿਆਲ ? PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ
Published : November 7, 2026 at 4:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਤੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ
ਡਾ. ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲਣ ਲਈ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਜਲਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲਣ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ। ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਸੜਨ ਦੀ ਸੱਟ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਿਆਹੀ, ਹਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ, ਮੱਖਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮਲਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਚਮੜੀ (necrosis) ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਾਲੇ ਨਾ ਭੰਨੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਫਫੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭੰਨੋ। ਇਹ ਛਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ: ਜੇਕਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਰੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਆਮ ਪਤਲੀ ਰੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜੋ ਨਾ
ਡਾ. ਅਤੁਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਸਟਾਪ, ਡ੍ਰੌਪ, ਐਂਡ ਰੋਲ" ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਰੋਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਗਲੀਚਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।