ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੰਟੇਵਾਲਾ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

RAHUL GANDHI VISITS GHANTEWALA
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੰਟੇਵਾਲਾ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (X / @RahulGandhi)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 20, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੰਟੇਵਾਲਾ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਤੀ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੰਟੇਵਾਲਾ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਮਰਤੀ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹੀ ਹੈ - ਸ਼ੁੱਧ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਿਠਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ।"

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ; ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।"

ਖੜਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ।"

ਦਿਵਾਲੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਨਤੇਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

