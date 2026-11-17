'ਦਿਵਾਲੀ' ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਣੋ 500 'ਚ ਕੌਣ ਬਣਿਆ "ਕਰੋੜਪਤੀ"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਇਆ।
Published : November 17, 2026 at 5:50 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦਿਵਾਲੀ' ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਦਿਵਾਲੀ' ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦਿਵਾਲੀ' ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਗਰੂਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦਿਵਾਲੀ' ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਵਾਏ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਕਰਤਾ 'ਤੇ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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