ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੀ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜਾਹਨਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੀ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
Published : September 16, 2026 at 8:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 'ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰੋਡ' ਨੇੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੀ 4.7 ਏਕੜ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ 'ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ' (status quo) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਐਮ.ਸੀ. ਸ਼ਿਵਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਐਮ.ਸੀ. ਨਟਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਚੰਦਰਭਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਾਹਨਵੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਰੀ-ਨਾਮਿਆਂ (sale deeds) ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਵੈਧ—ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਿਅ—ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ 'ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ' (ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੇ ਆਰਡਰ 7 ਨਿਯਮ 11 ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ—ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਕਲਾਸ-1' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (locus standi) ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿਕਰੀ-ਨਾਮੇ (sale deed) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਮਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ' (law of limitation) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।