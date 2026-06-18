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ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ; ਹਰੇਕ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ H1 2026 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ।

TRANSUNION H1 2026 FRAUD TRENDS
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 18, 2026 at 9:04 PM IST

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INDIA CYBER CRIME DIGITAL FRAUD: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7.1% ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ (3.8%) ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕੀ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ H1 2026 ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਐਪਸ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TRANSUNION H1 2026 FRAUD TRENDS
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ETV Bharat)

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ H1 2026 ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ (ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਦਿ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16.3% ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ 14.7% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 11.5% ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਓਟੀਪੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲਾਗਇਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 3.9 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 3.1% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1.2% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਲਾਗਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TRANSUNION H1 2026 FRAUD TRENDS
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ (ETV Bharat)

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ?

ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ H1 2026 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ The Evolution of Fraud in India: Declining Rates Amid Elevated Losses ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਰੂਸ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਕੋਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 58.39 ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 36.44 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ 27.86 ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 6.13 ਸੀ।

5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 53% ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 47% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ OTP ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। CBI, ED, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ, ਇਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ AI-ਅਧਾਰਿਤ MuleHunter.ai ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (DPIP) ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ www.cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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