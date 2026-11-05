ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
Published : November 5, 2026 at 10:04 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ... ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ (ਨਾਬਾਲਗ) ਸੀ... ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ (ਉਹ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ..."
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ... ਪਰ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋ... ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ... ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ।"
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ (ਔਰਤ) ਖੁਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ... ਇੱਥੇ, ਵਿਆਹ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ... ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ MTP ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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