ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਸਾਗਰ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 4, 2026 at 10:41 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ): ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਟੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂਲੇਟੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ, ਮਹਿਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4, ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3, ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3, ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4, ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1, ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਕੀਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'
ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਰੋਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਸਾਰਾ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਕੀਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੰਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਧੂਲੇਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੀਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਸੰਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਰਤ: ਮਿੰਧੋਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ
ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੰਧੋਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡੋਲੀ ਦੇ ਇਸਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਦੀ ਮਿੰਧੋਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਧੂਲੇਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਬੇਰਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਰਪੁਰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਗੇਸ਼ ਕੋਲੀ, ਸਾਹਿਲ ਕੋਲੀ, ਸੰਨੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਮੇਹਰਚੰਦਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਸੀਤਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਝੋਲਾਸਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਝੋਲਸਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹੀਸਾਗਰ: ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਹੀਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਥਾਈ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਠੰਬਾ ਨੇੜੇ ਰਾਘਵਨਾ ਮੁਵਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਰਮਦਾ: ਸਿਸੋਦਰਾ ਅਤੇ ਓਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸੋਦਰਾ ਅਤੇ ਓਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਿਸੋਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਮਹਿਸਾਣਾ: ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਤੀਦਾਉ ਅਤੇ ਕਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਂਡੂ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਤੀਦਾਉ ਨੇੜੇ ਸੁਜਲਮ ਸੁਫਲਾਮ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। 14 ਸਾਲਾ ਜੈਰਾਜ ਠਾਕੋਰ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਠਾਕੋਰ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਸਾਣਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਸਾਣਾ: ਕਾਦੀ ਦੇ ਥੋਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਾਦੀ ਪੰਥਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਦੇ ਥੋਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੰਧਵਾਈ ਮਾਤਾਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੁੱਖ ਨਰਮਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧੂਲੇਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਅਰਾਵਲੀ: ਜਲਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਜ਼ੂਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਨਸੁਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਜ਼ੂਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਧਨਸੁਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਜਲਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੁਟਾਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖੰਟ ਆਨੰਦਭਾਈ ਲਾਲਾਭਾਈ (ਰਹਿ. ਗੁਲਾਬਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਡਾਭੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਯੰਤੀ ਸਿੰਘ (ਰਹਿ. ਬੁਟਾਲ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰਾਵਲੀ: ਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾ ਜੰਬੂ ਫਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰਾਏਚੰਦ ਡਾਮੋਰ ਅਤੇ ਜੈਮੀਨ ਡਾਮੋਰ ਨਾਮਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੀਲ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਡਾਸਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ।
ਦਵਾਰਕਾ: ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ
ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂਲੇਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਯੰਕ ਮੁਨਾਭਾਈ ਕਰਮੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੂਲੇਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੇਲੀ: ਸ਼ੇਤਰੁੰਜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਖੰਭਾਲੀਆ ਤੋਂ ਵਿਠਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਤ੍ਰੂਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਧੂਲੇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਤ੍ਰੂਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਮਰੇਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਸੋਲੰਕੀ ਹੈ।