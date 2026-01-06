ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
Published : January 6, 2026 at 10:50 PM IST
ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਧਾਰਵਾੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ
ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁੰਜਨ ਆਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਗੁੰਜਨ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਡੀ. ਹੀਰੇਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਸੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਮੈਸੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 10:45 ਵਜੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:55 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਊਸ਼ਾਰਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।