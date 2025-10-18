ETV Bharat / bharat

Dhanteras ਮੌਕੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ

Dhanteras 2025 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ।

Dhanteras 2025
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 18, 2025 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਨਤੇਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਭਿਆਸੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਲਖਨਊ-ਅਧਾਰਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੌਘੜੀਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਰ, ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।"

ਪੂਜਾ ਮਹੂਰਤ

ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮ 7:16 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:20 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਧਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੋਤਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਭਾਂਡੇ, ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ:

  1. ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 8:50 ਤੋਂ 10:33 ਤੱਕ
  2. ਦੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤਾ: ਸਵੇਰੇ 11:43 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:28 ਤੱਕ
  3. ਤੀਜਾ ਮੁਹੂਰਤਾ: ਸ਼ਾਮ 7:16 ਤੋਂ ਰਾਤ 8:20 ਤੱਕ

ਚੌਘੜੀਆ ਮੁਹੱਰਤਾ

  1. ਸ਼ੁਭ ਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 7:49 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੱਕ
  2. ਲਾਭ ਕਾਲ: ਦੁਪਹਿਰ 1:32 ਤੋਂ 2:57 ਤੱਕ
  3. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ: ਦੁਪਹਿਰ 2:57 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:23 ਤੱਕ
  4. ਚਰ ਕਾਲ: ਦੁਪਹਿਰ 12:06 ਤੋਂ 1:32 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

  • ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
  • ਤੇਲ
  • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
  • ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
  • ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

DHANTERAS SHOPPING
DHANTERAS SHOPPING SHUBH MUHURAT
ਧਨਤੇਰਸ ਪੂਜਾ
DHANTERAS GOLD SHOPPING
DHANTERAS 2025 SHOPPING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.