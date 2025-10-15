ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ: DGMO

ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

OP SINDOOR DGMO
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਘਈ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 15, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਘਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 11 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈਂਗਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

DGMO ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (UNTCC) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DGMO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ C-130 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਏਅਰਬੋਰਨ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ (AEW) ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ DGMOs ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ C-130 ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ AEW ਸਿਸਟਮ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸਦੀ ਰੇਂਜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਘਈ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਕੇਟ, ਡਰੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"

9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਠ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਹੈਂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ

ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

TAGGED:

INDIAN ARMY
PAKISTANI AIR BASES DESTROYED
ਡੀਜੀਐਮਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ
OP SINDOOR DGMO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.