ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, DGCA ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

Indigo Airlines for cancellation of 1232 flights
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (OTP) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 755 ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ, 92 ATC ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, 258 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ 127 ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ।

ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗੇ ਕਾਰਨ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ATC-ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ OTP ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 84.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 67.70% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ATC-ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇਰੀ ਦਾ 16% ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 6%, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 3%, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ 8% ਸਨ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿੱਖੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਥਕਾਵਟ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। DGCA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਅਚਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਰਿਫੰਡ ਆਫ਼ਰ

ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

