ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 9:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੇ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ AI2379 (VT-EXO) ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, AI2379 ਅਚਾਨਕ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਈ।
ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ
DGCA ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੋਗਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ (PIC) ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।"
DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, DGCA ਦੁਆਰਾ ਦੋਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 137 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ।
ਇਹ ਉਡਾਣ ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰੂਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਆਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।"
ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।