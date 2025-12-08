DGCA ਵੱਲੋਂ Indigo ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ,24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : December 8, 2025 at 8:18 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ'
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ'
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
'ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸਿਦਰੇ ਪੋਰਕੇਰਾਸ ਓਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਲ੍ਹ (ਭਾਵ 08.12.2025) ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
'ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ'
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ "ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ" ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫਿੰਗ, ਡਿਊਟੀ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।
'ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ, 1937 (ਨਿਯਮ 42A) ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ, ਉਡਾਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਰਾਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
'ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ'
ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 5 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਗਭਗ 1,650 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।