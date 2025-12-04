ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, DGCA ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
Published : December 4, 2025 at 2:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਓਟੀਪੀ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 755 ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨ। 92 ATC ਸਿਸਟਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, 258 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ 127 ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 84.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 67.70% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇਰੀ ਦਾ 16% ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ (6%), ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (3%), ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ (8%) ਸਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿੱਖੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਥਕਾਵਟ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ । ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਅਚਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਵਧਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।"