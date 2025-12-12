ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਐਫਓਆਈ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਬ੍ਰਹਮਣੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਪਿਲ ਮੰਗਲਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।