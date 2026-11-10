ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਚਾਂਦੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ !

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਚਾਂਦੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ !
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।
Published : November 10, 2026 at 11:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਾਰਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਗਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, 'ਮਹਾ ਆਰਤੀ' (ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਸਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ 'ਖਜ਼ਾਨੇ' (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। 'ਖਜ਼ਾਨੇ' ਦੀ ਵੰਡ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਰਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਗਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖਜ਼ਾਨਾ' (ਖਜ਼ਾਨਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:00 ਵਜੇ 'ਆਰਤੀ' (ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ "ਖਜ਼ਾਨਾ" ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਖਜ਼ਾਨਾ' (ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।