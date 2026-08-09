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JPSC Protest: ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ

JPSC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ।

JHARKHAND STUDENT PROTEST
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 1:40 PM IST

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ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: JPSC ਅਤੇ JSSC CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ JLKM ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਦੁਆਰਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ IV ਡ੍ਰਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

JHARKHAND STUDENT PROTEST
ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ JPSC-JSSC ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

JHARKHAND STUDENT PROTEST
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਪ੍ਰਭਾਤਫੇਰੀ (Etv Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ JPSC-JSSC ਨਿਆਏ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ jpsc.jssc.feedback@gmail.com ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
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