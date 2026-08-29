ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ 1950 ਦੇ ਅਸਾਮ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗੋਲ
1950 ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ 8.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।
Published : August 29, 2026 at 4:04 PM IST
ਲਖੀਮਪੁਰ (ਅਸਾਮ): ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
1950 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ 1950 ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
15 ਅਗਸਤ, 1950 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ
ਇਹ 15 ਅਗਸਤ, 1950 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ 8.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਭੂਚਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਲਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। 15 ਅਗਸਤ, 1950 ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 98 ਸਾਲਾ ਨੀਲਕੰਠ ਬੋਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।"
ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਲਕੰਠ ਬੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ
ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣਾ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟੇ ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਗਏ। "ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ।"
ਨੀਲਕੰਠ ਬੋਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
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