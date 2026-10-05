Explainer: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ? ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ।
Published : October 5, 2026 at 7:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ
ਉਮਰ-ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਮਾਂ-ਪਿਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ DPDP ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟਾਈਮ ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ, ਘੱਟ ਆਟੋਪਲੇ (ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਚੱਲਣਾ), ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ (human review) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Privacy by design) ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DPDP ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੋਟਿਸ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਰੈੱਡਿਟ, ਟਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU): 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ-ਰੋਧੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। EU ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU): 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ, ਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। EU ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TikTok, YouTube, Facebook, Instagram ਅਤੇ Roblox ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਨ: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ "ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ/ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਸਮਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਬਾਲ/ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ EU ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਸ: ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਪੇਨ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ" ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ: ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (DPDP ਐਕਟ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਬੱਚਾ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। DPDP ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: