ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

INDIA ADVISORY CITIZENS IRAN
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ। (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 4:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਹਿਰਾਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਇੱਕ ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ - ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਦੋ-ਪੱਖੀ ਜੰਗਬੰਦੀ" ਕਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਈਰਾਨ ਤੋਂ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ "ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ" 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਰਾਨ ਦੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ" ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

