ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ।
Published : May 26, 2026 at 7:15 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
VIDEO | Rohtak, Haryana: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim granted 3-day parole. Visuals of him leaving from Rohtak's Sunaria Jail.#HaryanaNews #RamRahim— Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/gYHDUIaF9M
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ?
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2020, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- ਦੂਜੀ ਵਾਰ 21 ਮਈ, 2021, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- ਤੀਜੀ ਵਾਰ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2022, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2022, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 6ਵੀਂ ਵਾਰ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023, 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 7ਵੀਂ ਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023, 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ, 2023, 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 9ਵੀਂ ਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ 2024, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 10ਵੀਂ ਵਾਰ 12 ਅਗਸਤ 2024, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 11ਵੀਂ ਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 12ਵੀਂ ਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2025, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 13ਵੀਂ ਵਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 14ਵੀਂ ਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ, 2025, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
- 15ਵੀਂ ਵਾਰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026: 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।