ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕੋਹਰਾਮ! ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 152 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ! ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 152 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।

Dense fog wreaks havoc in North India
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 152 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 19, 2025 at 1:40 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

152 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 152 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ 27 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 11 ਆਗਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ CAT-III ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੇਕਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: "ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਟੀਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।"

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ https://goindigo.in/flight-status.html 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਰਖਧਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੰਮੂ ਰਾਜਧਾਨੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 4 ਘੰਟੇ, ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ, ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਾਊਂਟਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

