ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 7:34 PM IST

8 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਲਾਤ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ'

ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਬਿਸ਼ਟ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ 1997 ਜਾਂ 1998 ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ-ਬੋਤਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ; ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1999 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ, NTPC ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ LPG ਵੇਚਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਮਿਲਾਕੀ ਤੇਲ ਵਿਧੀ: ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਲਗਭਗ 0.5 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ

ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,500 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹2,800 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੀਜ਼ਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹30,000 ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਟ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਲਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜੇ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਲਣ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ-ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਬਾਲਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਐਨਐਸਐਸਓ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰ ਕੈਰੋਸੀਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰ ਐਲਪੀਜੀ (ਪਾਹਲ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰ ਕੈਰੋਸੀਨ (ਡੀਬੀਟੀਕੇ) ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 2023-24 ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ-ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋਖਮ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

