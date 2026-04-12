ਅਮਰੀਕੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਡਿਮਾਂਡ; ਜਾਣੋ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ NRI ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ?

ਅਮਰੀਕੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਡਿਮਾਂਡ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 4:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, VisaVerge ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠੱਪੇ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ Pew ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

AMERICAN GROOMS DECLINES
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਉਲਝਣ

ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ NRI ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ NRI ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ NRI ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ...

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NRI ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NRI ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ NRI ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਆਓ ਵੀਜ਼ਾਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ

ਵੀਜ਼ਾਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

AMERICAN GROOMS DECLINES
ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ NRIs ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ NRI ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਰਿਸਕੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾੜਾ, ਸਗੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕੀ ਭਰਿਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

AMERICAN GROOMS DECLINES
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਇਫ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ NRI ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ

ਵੀਜ਼ਾਵਰਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੁਣ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

AMERICAN GROOMS DECLINES
ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼

ਸੋਚ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਭਾਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ NRI ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ NRI ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Ministry of External Affairs (MEA) ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ NRI ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਹੋਲੀਡੇ ਮੈਰਿਜ" ਜਾਂ "Nowhere Brides" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'Holiday Marriage' ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ NRI ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'Holiday Marriage' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ "Nowhere Brides" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਕੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1617 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਘਰਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ 28 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਊ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਲੋਕ 28.9 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ 21.2 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ 22.7 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 24.6 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਆਹ

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

