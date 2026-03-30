ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ 30 ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ 30 ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 6:56 AM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਗਜੂਵਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਿਨਾਗੰਤਿਆਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਣੀਕਾਂਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਲਾਹਾਰੀ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਈ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ OTP (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ।
ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ OTP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਗਜੂਵਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਲਗਭਗ 30 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ₹13,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ OTP ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।