ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ! ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 29, 2026 at 3:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡੀਐਮਕੇ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 129 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਟਾਂ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (40 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ), ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 59 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ)। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਕ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 272 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 409 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 14.7 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ 543 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, 7.18 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 7.23 ਫੀਸਦ ਤੱਕ (ਇਹ 543 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਵਿੱਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (120) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (59) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
"ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ"
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 1971 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.18 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 7.21 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
"ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ"
ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ?"
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ - ਲੋਕ ਸਭਾ - ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ 850 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 850 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :