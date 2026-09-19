ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ:"ਅਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ", ਭੈਣ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ:"ਅਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ", ਭੈਣ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
Published : September 19, 2026 at 12:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ, ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਰਾਜ ਉੱਥੋ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
"ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 31 ਸਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"- ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੁਵਰਾਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, 'ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਫਤਰੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।