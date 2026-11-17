ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਰਚਿਤ "ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ", ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ "ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (PWD) ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਨਲਾਇਨ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ "ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ" ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ 6 ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ' (State Guest House) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
आज की ताजा खबर भ्रष्टाचार का काला सच अरविंद केजरीवाल का शीशमहल आम जनता के लिए खोला जा रहा है। https://t.co/9jfgQduSYI— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) November 17, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 'ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ' (ਕੱਚ ਦਾ ਮਹਿਲ/ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ।
ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।"
2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ :
- 'ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਡਾਕਟਰ ਹੂ ਨੇਵਰ ਰਿਟਾਇਰਡ' ਤੱਕ : 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਦੇ ਨੌਂ ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ
- ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, Ramoji ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ