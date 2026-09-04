ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਬਦਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟ
ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 9:39 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਯਾਤਰਾ ਪੀਐਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਲਕਾਗੰਜ ਚੌਕ, ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਰੋਡ, ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਰੋਡ, ਸਪਾਰਕਸ ਮਾਲ, ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਚੌਕ, ਜੀਟੀ ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਕ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਰੋਡ, ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਰੋਡ, ਪ੍ਰੋ. ਐਨਡੀ ਕਪੂਰ ਮਾਰਗ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਮਾਰਗ, ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕਾਗੰਜ ਚੌਕ, ਸਪਾਰਕਸ ਮਾਲ, ਆਰ/ਏ ਪੀਐਸ ਰੂਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।