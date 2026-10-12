ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਦੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੱਜਲ- ਖੁਆਰ!

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਦੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੱਜਲ- ਖੁਆਰ!
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 11:42 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 14:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਓ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਯਨੇਮਿਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀਓ ਖੇਤਰ: ਡਬਲਯੂ-ਪੁਆਇੰਟ (ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ), ਏ-ਪੁਆਇੰਟ (ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ / ਆਈਟੀਓ ਚੌਕ), ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ, ਮੀਰਦਾੜ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੀਰਦਾੜ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜੰਗੀਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨ: ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਕ, ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰੋਡ - ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ (ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ), ਭਰਿਓ ਰੋਡ - ਐਮਜੀਐਮ (ਰਿੰਗ ਰੋਡ) ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ - ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ - ਸੈਨ ਮਾਰਟਿਨ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ - ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਰੇਲ ਭਵਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ - ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
TRAFFIC ADVISORY In view of the prevailing law and order situation on 12.10.2026, traffic restrictions and diversions may be implemented at various locations across Delhi. Commuters are advised to plan their journeys in advance and allow additional travel time. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to avoid non-essential travel through affected areas, follow diversion signs and directions of traffic personnel, and cooperate with Delhi Traffic Police to ensure smooth traffic movement. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DTPUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 11, 2026
ਨੋ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨੋ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ: ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ, ਆਈਪੀ ਮਾਰਗ, ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ, ਟੈਗੋਰ ਰੋਡ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਮਾਰਗ, ਮੀਰਦਾੜ ਰੋਡ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜੰਗੀਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ।
- ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ
ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਯੋਜਨਾ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਜਾਂ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :