ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

sri guru tegh bahadur shaheedi diwas
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 9:51 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 19 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਛੱਤਾ ਰੇਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਚੌਕ/ਛੱਟਾ ਰੇਲ ਚੌਕ/ਜੀਪੀਓ ਚੌਕ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ (ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਚਾਂਦਗੀ ਰਾਮ ਅਖਾੜਾ), ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਐਸਪੀਐਮ ਮਾਰਗ, ਲੋਥੀਆਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ, ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ, ਪੁਸਤਾ ਰੋਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੱਤਾ ਰੇਲ ਚੌਕ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਨ ਚੌਕ, ਜੀਪੀਓ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਰਗ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਐਸਪੀਐਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਐਚਸੀ ਸੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਓਮੈਕਸ ਮਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਨ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TEGH BAGADUR SHAHEEDI DIWAS
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY
SHAHEEDI DIWAS IN DELHI
SRI GURU TEGH BAHADUR

