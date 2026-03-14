ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
Published : March 14, 2026 at 11:23 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-14 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 12:58 ਵਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੈਕਟਰ-14 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।'
आज एक PCR कॉल मिली, जिसमें एक घटना की जानकारी दी गई। यह घटना सेक्टर-14 मेट्रो स्टेशन पर लगभग 12:58 बजे हुई, जब एक लड़की मेट्रो ट्रैक पर कूद गई। वह घायल अवस्था में मिली और उसे तुरंत इलाज के लिए द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम…— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2026
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।