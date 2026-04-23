ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : April 23, 2026 at 7:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।'
#WATCH | Indian Revenue Service (IRS) officer's daughter murder case in Delhi | Accused Rahul Meena brought to Amar Colony Police Station. pic.twitter.com/v4bBbHygNU— ANI (@ANI) April 23, 2026
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਲਵਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
#WATCH दिल्ली: अमर कॉलोनी इलाके में वरिष्ठ IRS अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या मामले में दक्षिणी रेंज संयुक्त CP विजय कुमार ने बताया, " आज सुबह करीब 8:45 पर सूचना मिली की अमर कॉलोनी में एक घटना हुई है। बच्ची के अभिभावक ने फोन किया था। irs ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ जिम गए थे। पीछे… pic.twitter.com/OD2Pc2wecN— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2026
ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ?
ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:45 ਵਜੇ ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰ ਰਾਹੁਲ ਮੀਨਾ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6:39 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:20 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | A senior IRS official's daughter has been found dead in a house in Amar Colony area of Southeast Delhi. Police suspect that she was sexually assaulted and later murdered. Police also suspect that the mobile phone charging wire was used to strangle her. Suspicion… pic.twitter.com/BEl0C5IYde— ANI (@ANI) April 22, 2026
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਡੀਸੀਪੀ ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।